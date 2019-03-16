Щедрые дилеры и полковник МВД швырялись наркотиками из автомобиля. За скандальное промо и тонну товара им дали до 18 лет

В Петербурге вынесен приговор участникам погони со стрельбой и разбрасыванием по улицам порошка стоимостью 5 млн рублей за килограмм. Прослышав об их щедротах, суд тоже не поскупился на сроки.

Гражданин Эстонии Алексей Филипьев приговорен к восемнадцати годам за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщил 16 марта «Фонтанке» адвокат Геннадий Низельник. «Вину он признал частично, приговор обжалован», – добавил защитник.

Филипьев в июне 2017 года участвовал в сделке по продаже килограммовой партии наркотика за 100 тысяч долларов – свыше пяти миллионов рублей по тогдашнему курсу. Он, отставной полковник МВД Алексей Харлашин и водитель Виталий Куликов приехали на встречу в Выборгском районе Петербурга на бронированном «Лексусе», от задержания пытались уехать, соря порошком по пути из открытого окна и игнорируя пробитое колесо.

Виталий Куликов пошел на сделку со следствием. Благодаря ему в деревне Подборовье Бокситогорского района нашли фабрику по производству психотропных таблеток, приготовленный товар массой более 900 килограммов и две тонны химических реактивов, уточняет сайт МВД.

В ноябре 2018 года Куликов приговорен Бокситогорским горсудом к 7 годам 6 месяцам строгого режима. Ему срок показался чрезмерным, но Леноблсуд в январе оставил решение в силе. Куликов признался в двух эпизодах покушения на сбыт, сбыте в особо крупном размере и хранении прекурсоров. Статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

Дело остальных фигурантов рассматривал Леноблсуд. Полковник Харлашин приговорен к 11 годам колонии, ему вменяли один эпизод покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Еще один сообщник, Гончаренко, получил 15 лет.

По версии МВД, организатором группы был четвертый человек. Его задержали в Европе и экстрадировали, дело еще расследуют.