Полёт «Рено» в дом «с историей» на Петроградке попал на видео. Ролик показал, что стало со светофором

Момент аварии на Петроградской стороне, где утром 16 марта автомобиль врезался в многострадальный дом 59 по Большому проспекту и снёс светофор, зафиксировала видеокамера наружного наблюдения. Другая камера сняла движение автомобиля до ДТП, что также проливает свет на обстоятельства. Картину восстанавливают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, легковушку подрезал таксист, но их столкновение на камеру не попало.

«Таксист решил повернуть налево с центрального ряда, а водитель «Рено» ехал в крайнем левом ряду. Не убедившись в безопасности маневра, «Солярис» начал разворот с центрального ряда, водителю «Рено» ничего не оставалось, как применить экстренное торможение, но было поздно – после попадания в водительскую дверь «Соляриса» «Рено» откинуло на тротуар. Водитель «Соляриса» остался на месте ДТП», – пишет Виктор.

На записи видна и дальнейшая судьба светофора и автомобиля: первый убрали, второй был эвакуирован. Обломки с тротуара смёл дворник.

Напомним, дом 59 по Большом проспекту П. С. уже переживал ДТП: в августе 2015 года в него въехал автобус. А в ноябре 2018 года в нём был сильный пожар: горел магазин одежды Bosco.