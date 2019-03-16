Николаю Пасяде передали привет из 90-х. К дому девелопера подкинули гроб

К дому директора компании «Главстройкомплекс» Николая Пасяды, квартир от которого дожидаются около 1,8 тысячи дольщиков, подбросили черный гроб. Об этом 16 марта сообщает издание 47News.

Утром 16 марта во Всеволожске рядом с воротами шикарного дома на проспекте Грибоедова прохожие заметили черный гроб. Особняк, скрывающийся за забором, по данным издания, принадлежит директору девелоперской компании «Главстройкомплекс» Николаю Пасяде.

Очевидцы события рассказали, что вызвали полицию.

«Главстройкомплекс» не может завершить возведение ЖК «Радужный» во Всеволожске и «Галактика» в Новодевяткино. В срок квартиры не получили около 1800 дольщиков. В 2018 году Николай Пасяда стал фигурантом пяти уголовных дел по статье о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Дольщики ГСК рассказали «Фонтанке», что не имеют отношения к появившемуся гробу около дома Пасяды, а о «подарке» узнали после публикации фотографии в одном из пабликов в соцсетях. Покупатели квартир в долгострое предположили, что передать привет «в духе девяностых» девелоперу могли более респектабельные кредиторы.