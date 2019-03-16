Опытный полёт третьего образца самолёта МС-21-300 показали на видео

Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Иркут» 16 марта провел первый опытный полет третьего образца среднемагистрального самолета нового поколения МС-21-300. Видео в этот же день опубликовали на сайте ОАК.

В сообщении пресс-службы корпорации говорится, что судно поднялось в воздух на полтора часа. Самолет прошел на высоте до 3,5 км. Опытный образец развил скорость до 500 км в час.

За штурвалом воздушного судна находились летчики-испытатели Андрей Воропаев и Роман Таскаев, которые по итогам испытаний доложили, что полет прошел в штатном режиме.

Предполагается, что презентация МС-21-300 состоится в рамках авиасалона МАКС-2019, который в августе – сентябре пройдет в подмосковном Жуковском.

В январе стало известно, что реализация проекта МС-21 может быть затруднена из-за введения США санкций в отношении АО «Аэрокомпозит» и «ОНПП Технология имени Ромашина», которые поставляют материалы для производства композитного «черного крыла». Компании перестали получать поставки из Японии и США.

Авиастроительная корпорация, в свою очередь, заявила, что уже приняла меры для бесперебойного производства. Импортные компоненты в дальнейшем планируется заменить отечественными аналогами.