У актёра Михаила Кокшенова случился приступ

Врачи скорой помощи приехали к известному российскому актёру Михаилу Кокшенову днём 16 марта. Врачей вызвала сиделка артиста.

Как сообщает «Газета.Ru», Кокшенову неожиданно стало плохо, впрочем, в этот раз обошлось – у актёра просто резко упало давление. Прибывшие медики оказали знаменитости необходимую помощь. Теперь решается вопрос о его госпитализации.

Ранее Михаил Кокшенов пережил инсульт.

Кадр из видео в YouTube

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Снялся в фильмах «Женя, Женечка и «катюша», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли» и других. С начала 1990-х годов выступал в качестве режиссёра и снял более десятка фильмов.