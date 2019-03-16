Неопытный водитель, лишённый прав за пьянку, под Петербургом выехал на встречку. Спасти его не смогли

Выезд на встречную полосу на дороге Санкт-Петербург – Ручьи привёл к смерти. Погиб предполагаемый виновник ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 16 марта около 0:25 на 96-м километре дороги, в Сосновоборском городском округе Ленинградской области, 27-летний мужчина на Nissan Tiida не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Сitroen, за рулём которого находился мужчина 1963 года рождения. Медики госпитализировали обоих: водителя «Ситроена» в удовлетворительном состоянии, а водителя «Ниссана» – в тяжёлом.

По данным «Дорожного инспектора» «ВКонтакте», молодой человек скончался в больнице.

«Водитель а/м Nissan в октябре 2018 года был лишен права управления за вождение в САО (ч.1 ст. 12.8), но права не сдал. Стаж 1 год. Пока непонятно, почему он выехал на встречку и был ли в момент совершения ДТП в алкогольном опьянении. Но его общее отношение к управлению наводит на мысли», – отмечает «Дорожный инспектор», ссылаясь на ОГИБДД города Сосновый Бор.