Резкий запах накрыл железнодорожную станцию в Ленобласти. Дала течь цистерна с аммиаком

Резкое аммиачное амбре накрыло вечером 15 марта железнодорожную станцию Вейнмарн в Кингисеппском районе Ленобласти. Причиной зловония стало повреждение цистерны со сжиженным газом.

По данным 47news, утечка произошла в шестом часу вечера пятницы. По предварительным данным, у цистерны товарного поезда сломался запорный клапан.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что последствия были устранены за пару часов. Проведённые замеры воздуха показали, что на экологию ЧП никак не повлияло – концентрация вредных веществ находится в пределах нормы.