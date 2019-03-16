По заведениям на Рубинштейна прошлась полиция. Изъят алкоголь

Петербургская полиция провела рейд по проверке соблюдения требований к реализации алкоголя в заведениях на одной из самых оживленных улиц в центре города.

Как сообщает 16 марта пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники Центра организации применения административного законодательства главка выявили нарушения в двух заведениях на улице Рубинштейна. Претензии вызвала продажа алкогольной продукции – на неё не оказалось лицензии.

В одном из баров было изъято 60 литров водки, шампанского и виски. В соседнем лаунж-кафе та же участь постигла 40 литров алкоголя. Дела об административном правонарушении возбуждены по обоим фактам по статье 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к обороту алкоголя).

Это далеко не первый рейд на Рубинштейна. В феврале «Фонтанка» писала про бар «СССР», который также торговал алкоголем без разрешения, за что на него был наложен штраф в 2 миллиона рублей, а в ноябре – про аналогичную проблему «Угрюмочной».

Улица Рубинштейна – одно из самых популярных мест отдыха молодёжи и туристов, она переполнена кафе, барами, ресторанами, за что даже попала в компьютерную игру.