В канале Грибоедова появилась необычная семья, построенная на маме

Новая скульптура в центре Петербурга не простояла в целости и дня.

Арт-объект под названием «МамаWok», созданный группой «Явь», появился в канале Грибоедова, напротив дома 103. О нём в своих соцсетях рассказала 16 марта сама группа. Он придуман в противовес арт-объекту «ПапаWok» Сергея Бородкина, появившемуся в прошлом году там же и иллюстрировавшему идею о том, что папа в семье – глава и основа.

Арт-группа «Явь» не согласна с Бородкиным. «Сейчас мама – глава и основа семьи, а не папа, как думает Бородкин. При этом крайне важно понимать, что в осознанной семье умных и любящих людей никаких глав и основ нет, а есть любовь, равноправие, взаимопонимание и поддержка», – подчёркивают художники.

Чуть позже они дополнили пост в своём сообществе «ВКонтакте»: «Нам написали, что скульптуру сломали некие юноши, прошло всего 2 часа, очень показательно». «С петель сорвана голова», – поясняют в комментариях.

Городские работы современных художников, не согласованные с властями, редко живут долго, да и возникают зачастую непросто. Например, во время создания арт-объектов против отмены концертов московских участников группы «Явь» задерживали. А граффити в память о жертвах теракта в метро, созданное той же арт-группой, закрасили через несколько месяцев. Почему так происходит и как этого избежать, читайте в материале «Фонтанки» «Осторожно, закрашено. Можно ли в Петербурге граффити легализовать».