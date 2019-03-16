Видеорегистраторы нужны не только для ДТП. Сибиряки сняли на видео пылающее небесное тело

скриншот видео с сайта youtube.com

В небе над красноярской Эвенкией в кадр автомобильного видеорегистратора попал момент падения на землю объекта, похожего на метеорит. Запись накануне была опубликована на видеохостинге YouTube.

Небесное тело падало над поселком Тура в направлении поселения Учами. На кадрах видно, как светящийся зеленым объект перед уходом за горизонт загорелся, оставляя после себя огненный хвост.

В единой дежурно-диспетческой службе Эвенкийского района журналистам сообщили, что видели запись, однако затруднились предположить, что именно упало на землю – метеорит или составная часть ракеты.

По информации местных СМИ, например Prima.ru, тело упало на землю около 19:30 15 марта по местному времени (15:30 мск).

Местные жители в комментариях прессе вспоминают падение в 1908 году загадочного Тунгусского метеорита. Существует предположение, что именно этому небесному телу обязано своим происхождением озеро Чеко в Красноярском крае.