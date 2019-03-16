МИД поражён «лицемерием и цинизмом» ЕС и обещает ответ на новые санкции

Россия не оставит без ответа санкции Евросоюза, введённые в отношении нескольких граждан из-за ноябрьского инцидента в Керченском проливе, заявляет 16 марта МИД на своём сайте.

Департамент информации и печати МИД назвал санкции «недружественной акцией ЕС», свидетельствующей о неуважении к праву России на защиту своей границы.

«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идет о сотрудниках Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны», – отмечается в заявлении.

На самом деле наши пограничники «своими решительными действиями пресекли организованную киевскими властями 25 ноября 2018 г. грубую провокацию в районе Керченского пролива».

«Полностью не соответствуют действительности утверждения ЕС о том, что Россия «нарушила международное право» и безосновательно применила силу. Как известно, в этот день два корабля Военно-морских сил Украины с кадровыми сотрудниками СБУ на борту попытались совершить попытку прорыва из Черного в Азовское море в нарушение права мирного прохода через российские территориальные воды. Они проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов, и категорически отказывались подчиняться требованиям российских пограничников», – подчёркивает МИД.

Министерство придаёт особое значение тому факту, что морская граница была нарушена в том месте, которое являлось российской территорией и до воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. При этом задержание украинских военных кораблей и их экипажей, по оценке МИД, проходило «в полном соответствии с нормами международного права, Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации», а украинские моряки «впоследствии публично признали провокационный характер организованного с их участием инцидента».

«Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе с ног на голову. Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине, – пишет МИД. – <...> Это – безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза».

Напомним, 15 марта ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Среди них командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич. Полный список читайте на «Фонтанке».

25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями Погрануправления ФСБ с применением оружия при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово, им предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).