Младенец в Петербурге проглотил батарейку и устроил родителям незабываемый вечер

Сложный вечер выдался у семьи из Красногвардейского района Петербурга. Ночью 15 марта в больницу попал ребёнок, которому нет и года.

По словам матери, вечером во время ужина мальчик проглотил батарейку. В итоге родителям пришлось вызывать скорую помощь.

По данным «Фонтанки», инородный предмет застрял в пищеводе, из-за чего состояние ребёнка ухудшилось до тяжёлого. Отмечается, что семья на учёте не состоит.