ВАК лишил ученой степени депутата Госдумы: в его диссертации нашли плагиат

Высшая аттестационная комиссия Минобразования лишила степени кандидата технических наук депутата Госдумы Евгения Москвичева.

Президиум ВАК принял решение после того, как сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в научном труде парламентария, сообщила «Новая газета». Приказ о лишении Москвичева степени подписал глава комиссии Виктор Филиппов.

«Диссернет» изучил диссертацию депутата на тему «Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок». Защиту парламентарий прошел в Московском государственном автомобильно-дорожном институте в 2012 году.

Президиуму ВАК предстояло рассмотреть вопрос о лишении Москвичева степени, однако Филиппов объявил, что парламентарий сам написал заявление об отказе от степени кандидата наук.

Евгений Москвичев стал четвертым депутатом Госдумы, лишенным степени. Ранее без звания доктора наук остался единоросс Ришат Абубакиров, а без кандидатских степеней – экс-депутаты: член Центризбиркома Валерий Гальченко и справедливоросс Алексей Казаков.