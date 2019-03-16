Четверо вооружённых мужчин в Ленобласти вломились в частный дом к двум женщинам и девушке

Разбоем отметилась ночь 15 марта в тихом посёлке Волочаевка Выборгского района Ленобласти. Четверо вооружённых помповым ружьём мужчин вломились в частный дом, где находились хозяйка, её 17-летняя дочка с особенностями речи и логопед. Добычей злодеев стали украшения на 2,5 миллиона рублей.

По данным «Фонтанки», о нападении в полицию через свою коллегу сообщила женщина-логопед, прятавшаяся с ученицей на втором этаже особняка. В это время налётчики, угрожая хозяйке пистолетом, заперли её в сауне. Через некоторое время нападавшие скрылись, после их ухода владелица дома обнаружила отсутствие ювелирных украшений и дорогих часов. Ущерб она оценила в сумму более 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, правоохранители встретили горе-разбойников по пути к месту происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте от 29 до 52 лет. Один из них пытался скрыться в лесу, но полицейские оказались быстрее. Среди задержанных – местный индивидуальный предприниматель и трое безработных из различных регионов страны.

По данным «Фонтанки», мужчины тщательно готовились к разбою. В их машинах полиция нашла помповое ружье, травматический пистолет, маски, белые халаты и ломики для вскрытия дверей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.