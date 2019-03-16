Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии выросло. Полиция заблокировала больницу

Число жертв нападения на мечети новозеландского города Крайстчерч достигло 50 человек.

Как сообщает 16 марта РБК со ссылкой на агентство SPA, в больнице скончался подданный Саудовской Аравии, сообщил министр иностранных дел королевства Ибрахим аль-Асаф.

«Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером», – сказал министр.

Тем временем, по данным NewstalkZB, полиция Новой Зеландии из-за угрозы безопасности заблокировала больницу Хокс Бэй в городе Хейстингс. «В качестве меры предосторожности мы просим избегать посещения этой территории», – сообщила полиция Восточного округа в Facebook (цитата по РБК).

15 марта в новозеландском городе Крайстчёрч неизвестные открыли стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд. Погибли 50 человек, десятки получили ранения (в зданиях находилось около 300 человек). Власти страны назвали произошедшее терактом. Есть задержанные, один из стрелков, 28-летний австралиец Брентон Таррант, арестован. «Фонтанка» взяла интервью у жительницы Крайстчерча, бывшей россиянки. Она рассказала, как успела проскочить за 10 минут до стрельбы, а потом вместе со всеми сидела пять часов взаперти.