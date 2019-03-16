Red Hot Chili Peppers выступили у подножия египетских пирамид

Кадр из видео в YouTube

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выступила перед зрителями прямо около египетских пирамид в Гизе. Трансляция концерта велась на канале группы в YouTube.

РБК со ссылкой на Reuters 16 марта сообщает, что концерт, состоявшийся накануне, организовало министерство туризма Египта. На нём присутствовали около 10 тысяч человек.

Последний международный концерт у египетских пирамид прошёл в 2015 году, выступал греческий пианист Янни Хрисомаллис.