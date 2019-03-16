Аптеку на Садовой тушили 20 человек. В то же время в Невском районе вспыхнул автомобиль на газе

Пожарные в Санкт-Петербурге минувшей ночью несколько раз выезжали по вызовам. В частности, тушили машину и аптеку. А накануне спасателям пришлось иметь дело с минами, прятавшимися под водой.

16 марта в 4:57 поступило сообщение о пожаре в доме 36 по Садовой улице. Прибыв на место, пожарные выяснили, что огонь охватил 10 квадратных метров в помещении аптеки. На место были вызваны пять расчётов (20 человек личного состава), они ликвидировали возгорание в 6:17, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Два расчёта выезжали на улицу Кржижановского, 7, где вспыхнула «Тойота». По данным управления, вызов поступил в 5:34, а уже в 5:56 открытое горение было ликвидировано. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают об этом пожаре так: «16 марта в 5:30 ночи во дворе дома 14 по Российскому проспекту загорелась «Тойота Камри». Как сказали пожарные, с газобаллонным оборудованием. Тушилась тяжело».

Кроме того, сегодня утром ГУ МЧС отчиталось о выполненной работе с боеприпасами. Днём 15 марта в Кузьминском водохранилище (Пушкинский район) были обнаружены две минометные мины и один реактивный снаряд М-28 времен Великой Отечественной войны. В 20:30 они были вывезены силами Западного военного округа.