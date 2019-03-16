Спасите сердечко Егора

Егор родился с редчайшим пороком сердца – синдромом ятагана. Мальчику была сделана операция, после которой он провёл в коме 43 дня. Сейчас ему необходима ещё одна, но российские врачи не берутся оперировать из-за высокого риска. Помочь двухлетнему малышу могут итальянские медики, только стоимость лечения для семьи неподъёмная.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Егор Копылов, 2 года.

Тяжелый врожденный порок сердца.

Спасет операция в Кардиологическом госпитале (Масса, Италия). Не хватает 753 500 руб.

«Мы очень радовались рождению Егора. Забрали здорового малыша домой, и потекла обычная жизнь. Но на первом осмотре педиатр услышала шумы в сердце сына. Врачи долго не могли установить причину, только четыре месяца спустя поставили диагноз. Оказалось, что у нашего малыша один из самых редких врожденных пороков сердца – синдром ятагана: частичный аномальный дренаж легочных вен в комплексе с нарушениями бронхиальной системы и сосудистого русла правого легкого. У Егора оказалась еще и атипичная форма: насыщенная кислородом кровь попадала в организм только из половины левого легкого. Получается, сын только ей и дышал.

Прооперировали Егора в январе прошлого года – чтобы восстановить кровообращение, кардиохирурги переставили аномально расположенные сосуды. После операции сын впал в кому, 43 дня находился в тяжелейшем состоянии, но справился.

К сожалению, Егору сейчас нужна повторная операция. Но из-за высокого риска российские врачи сомневаются в успехе. Мы обратились в заграничные клиники. Егора готовы прооперировать в итальянском Кардиологическом госпитале. Но оплатить лечение нам не по силам. Пожалуйста, помогите!» Александр Копылов, Санкт-Петербург.

Хирург Кардиологического госпиталя Виталий Пак (Масса, Италия):

«У Егора сложная врожденная аномалия сердца и легких. При таком пороке неизбежно развитие необратимых процессов. В нашей клинике имеется большой опыт лечения редких пороков сердца. Надеюсь, после операции в нашей клинике мальчик сможет развиваться как все дети».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.