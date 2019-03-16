В гильдии пекарей предсказали рост цен на хлеб до 6%

По итогам 2019 года цены на хлеб могут вырасти на 5 – 6%. Такой прогноз 16 марта дал собеседник «Коммерсанта» в российской гильдии пекарей и кондитеров.

По словам участника объединения, средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря прошлого года. Стоимость изделий из ржаной муки, а также смеси ржаной и пшеничной поднялась на 0,9%.

В объединении не видят существенного влияния роста цен на транспортировку и упаковку на стоимость выпечки.

В свою очередь, ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» в январе предсказывала рост цен на хлеб в России по итогам года на 6 – 7%.