Педофил зажал десятилетнего мальчика в лифте дома на Долгоозёрной

Неизвестный мужчина решил преподать урок секспросвета ученику 4-го класса в Приморском районе Петербурга. Место для этого он выбрал традиционное – кабину лифта.

По данным «Фонтанки», всё произошло 15 марта около 18 часов. В кабину лифта в доме на Долгоозёрной зашёл 10-летний школьник, а за ним мужчина. Недолго думая, второй совершил насильственные действия сексуального характера. Что конкретно делал в замкнутом помещении любитель детей, не уточняется. Вернувшись домой, мальчик рассказал о случившемся матери.

Женщина сразу обратилась в полицию. Благодаря этому предполагаемого педофила удалось задержать по горячим следам. Мужчина оказался ранее судим, теперь он, вероятно, снова предстанет перед судом. Уголовное дело уже возбуждено.