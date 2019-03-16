Исаакий предложили защитить от передачи РПЦ статусом общественного достояния

Директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев предложил создать список петербургских объектов культуры, которые стали общественным достоянием и не подлежат передаче РПЦ. В число таких объектов он предложил включить Исаакиевский собор.

Как сообщает 16 марта «Собака.ru», по мнению главы музея, некоторые объекты культурного наследия «переросли значимость церковных и стали общенародным достоянием». К ним Тимофеев причисляет Исаакиевский собор, Благовещенскую усыпальницу и раку Александра Невского.

«Мне кажется, в данной ситуации надо создать список объектов и произведений искусства, которые уже окончательно не передаются РПЦ, а остаются в пользовании государства и общественности», – говорит музейщик.

Глава музея пояснил, что часто РПЦ относится к памятникам архитектуры утилитарно, а специалистов, которые могли бы сохранять культурное наследие, у церкви нет. Он предложил передавать епархиям только те здания, которые они самостоятельно смогут привести в надлежащее состояние, в частности складские постройки.

Напомним, в январе 2017 года Георгий Полтавченко, на тот момент губернатор Петербурга, объявил о решении передать Исаакий РПЦ. Известие вызвало волну общественного протеста. В городе прошли митинги, бард Александр Городницкий написал песню в защиту собора. Согласно соцопросам, против передачи выступило большинство петербуржцев.

В 2018 году стало известно, что Смольный передаст Екатерининский придел Исаакия РПЦ для богослужений. В декабре придел освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Не под запись сотрудники музея высказывали опасение, что история с приделом – возобновление вопроса о передаче собора церкви.

В начале 2019 года распоряжение Смольного о порядке передачи собора РПЦ утратило силу, митрополия так и не подала заявку на Исаакий.