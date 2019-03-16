Петербуржцы задержались в Нарьян-Маре почти на сутки: в самолёте авиакомпании «Руслайн» нашли поломку

Пассажиры рейса «Нарьян-Мар – Санкт-Петербург» авиакомпании «Руслайн» прибудут в город на Неве с задержкой почти в сутки. Перед вылетом у судна обнаружилась техническая неисправность, поэтому перевозчик был вынужден искать резервный борт. Об этом «Фонтанке» 16 марта рассказал представитель «Руслайна» в Нарьян-Маре.

Самолёт должен был вылететь в Петербург 15 марта в 17 часов, но из-за неисправности его пришлось задержать. Как сообщил «Фонтанке» читатель, время вылета несколько раз переносилось. В итоге рейс отменили, а пассажиров разместили в гостинице.

Авиакомпания гарантирует, что самолёт покинет воздушную гавань Нарьян-Мара в 12:50 по московскому времени. Таким образом, задержка составит более 19 часов.