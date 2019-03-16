На Петроградке легковушка устремилась в магазин, который пережил пожар и таран автобуса

На многострадальном Большом проспекте Петроградской стороны снова происшествие. В здание XIX века, что на углу с Бармалеевой улицей, уже врезались машины, а недавно там был сильный пожар.

«На Большом проспекте П.С. магазин сгорел, но негатив остался. ДТП, автомобиль снёс светофор», – сообщает утром 16 марта очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

Напомним, 26 ноября 2018 года в доме 59 по Большому горел магазин одежды Bosco, движение по проспекту перекрывали. Один человек пострадал. Позже в Bosco заявили, что ущерб, причинённый пожаром магазину, покроет страховка.

22 августа 2015 года в этот же магазин врезался автобус, столкнувшийся с маршруткой: он заехал в витрину, травмы получили шесть человек. После этого водитель оказался под следствием, а прокуратура провела неутешительную проверку ООО «Питеравто».

А на этой неделе, в ночь на 14 марта, провалился пол в магазине Spar, расположеном неподалёку, в доме 69 по Большому проспекту. По версии жилищной инспекции, причиной стала коррозия металла.