«Яндекс» начал тестировать свою соцсеть, обладающую искусственным разумом

«Яндекс» выходит на рынок соцсетей – проект называется «Яндекс.Аура». Технология использует искусственный интеллект, говорится на промостранице сервиса: «С помощью машинного обучения «Аура» найдёт людей, с которыми вам будет интересно пообщаться».

Как сообщает 16 марта РБК, информацию о начале тестирования соцсети пресс-служба «Яндекса» подтвердила ТАСС. «У нас есть определённый набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске», – прокомментировал представитель компании.

Уже сейчас некоторые пользователи «Яндекса» могут стать участниками соцсети – если в приложении появился соответствующий значок, отмечается на промостранице. Другой способ войти в соцсеть – получить приглашение от зарегистрированного в ней человека.

Создатели соцсети отдельно подчёркивают, что следят за содержанием контента: не допускают оскорблений, ненормативной лексики, шокирующих фотографий и пр. Пользователь сможет выбирать категории подписчиков, которым будет открыт его пост (например, люди определённого возраста или пола или жители одного города), а оценивать чужие посты простым смахиванием: «Те, что нравятся, можно смахивать вправо, остальные – влево».