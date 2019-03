В мире осталось всего десять вакит — самых редких млекопитающих на Земле. Калифорнийские морские свиньи гибнут в браконьерских сетях

В мире осталось всего 10 особей калифорнийской морской свиньи. Об этом пишет «N+1» 15 марта со ссылкой на доклад специалистов комитета по сохранению данного вида млекопитающих.

