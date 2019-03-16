В мире осталось всего десять вакит — самых редких млекопитающих на Земле. Калифорнийские морские свиньи гибнут в браконьерских сетях

В мире осталось всего 10 особей калифорнийской морской свиньи. Об этом пишет «N+1» 15 марта со ссылкой на доклад специалистов комитета по сохранению данного вида млекопитающих.

so these Mexican little guys (Phocoena sinus) are going to be extinct soon. It is imminent and It makes me very sad.#VaquitaMarina pic.twitter.com/SrjGa171jh — Dynamic Cats Studio (@DynamiCatStudio) 7 марта 2019 г.

По данным учёных, летом 2018 года в живых оставались не более 22 особей, а в среднем в сезон погибает около половины оставшихся морских свиней. Таким образом, по оценкам экспертов, сейчас на Земле живут около 10 представителей этого вида. Животное оказалось на грани полного вымирания из-за незаконной ловли редкой рыбы тотоаба, плавательный пузырь которой используется в традиционной китайской медицине: как говорят зоозащитники, морские свиньи попадают в сети для ловли этой рыбы и гибнут в них.

Экоактивисты организации Sea Shepherd 12 марта обнаружили сеть с трупом животного. Если генетический анализ подтвердит, что это действительно калифорнийская морская свинья, то этот случай станет первым, когда активистам удалось достоверно показать, как гибнут животные. Ранее трупы находили только вне сетей.

Вакита или калифорнийская морская свинья — самый маленький представитель китообразных на планете. Длина тела взрослой особи не превышает 1,5 метра, а вес — не более 50 килограммов. Название «вакита» испанское по происхождению, переводится как «маленькая корова».