«Зенит» могут наказать за матч, проигранный «Вильярреалу». УЕФА возбудил дело из-за хулиганства болельщиков

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом 15 марта сообщается на сайте организации.

Дело возбуждено по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». «Зениту» предъявлено обвинение в актах вандализма, которые якобы совершили болельщики клуба во время игры в Испании. Рассматривать дело будут 16 мая.

Напомним, накануне, 14 марта, «Зенит» проиграл «Вильярреалу» со счетом 1:2 и покинул Лигу Европы — последним из российских клубов. Подробности читайте в материале «Фонтанки».