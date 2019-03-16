FIFA заработала на чемпионате мира в России более пяти миллиардов долларов. Он стал самым прибыльным турниром в истории

Международная федерация футбола (FIFA) заработала 5,3 млрд долларов на чемпионате мира 2018 года, проходившем в России. Об этом сообщается в финансовом отчете организации, опубликованном 15 марта.

Доходы FIFA с 2015 по 2018 годы достигли 6,4 млрд долларов. Из них 5,3 млрд (83%) принес чемпионат мира. В организации подчеркнули, что это был самый прибыльный футбольный турнир в истории.

От продажи телевизионных прав на трансляцию ЧМ-2018 FIFA получила доход в 3,1 млрд долларов. Еще 1,6 млрд принесли спонсорские соглашения. При этом на организацию ЧМ-2018 FIFA потратила всего 1,1 млрд долларов.

Напомним, по оценкам оргкомитета ЧМ-2018, российская экономика получила от мундиаля около 950 млрд рублей. При этом расходы на организацию оценили в 688 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, победителем стала сборная Франции.