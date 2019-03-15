Стратегический бомбардировщик США пролетел над Балтикой. Он скрылся после того, как его взяли на сопровождение средства ПВО

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США 15 марта совершил полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что американский самолет не приближался к российской границе ближе, чем на 150 километров. Он «совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО», – говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, в последнее время участились полеты различных самолетов стран-членов НАТО вблизи российских границ. Чаще всего речь идет о беспилотниках — так, 9 марта у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей заметили стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk («Мировой ястреб»).