В Купчино тушили квартирный пожар. Очевидцы рассказали об одном пострадавшем

Дым из квартиры в многоэтажке заметили горожане во Фрунзенском районе Петербурга 15 марта. О пожаре в девятом доме на Малой Бухарестской улице рассказали очевидцы в социальных сетях около 22.30.

Огонь охватил квартиру на 10-м этаже. На место прибыли пожарные расчёты и скорая. По словам горожан, при пожаре пострадал мужчина лет 60-ти, его забрала скорая.

«Там 4 пожарных машины приехали, потом ещё одна с подъёмником, вот только подъехать близко не смогли, весь двор заставлен машинами. Протянули шланг издалека из одной машины, другие стоят ждут. Со стороны улицы на балконе сначала валил черный дым, плавился пластик, потом дым исчез, но виден был огонь, хороший такой кострище. Потом снова черный дым повалил», — написала горожанка Галина.

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, пламя охватило площадь в 10 квадратных метров в двухкомнатной квартире. К 23:02 пожар ликвидировали. Информацию о пострадавшем в МЧС не прокомментировали.