«Мы Грут». Джеймса Ганна вернули к работе над «Стражами Галактики 3»

Студия Disney восстановила Джеймса Ганна в должности режиссера «Стражей Галактики 3». Информацию об этом 15 марта подтвердил он сам в Twitter.

«Я очень благодарен всем, кто поддерживал меня в течение последних месяцев. Я всегда старался и продолжаю стараться быть лучшей версией себя. Я искренне благодарю Disney за принятое решение. Рад продолжить работу над фильмами, в которых исследуются темы любви, связывающей всех нас. Я преклоняюсь перед вашей невероятной любовью и поддержкой. От всего сердца — спасибо. Любви вам всем», – написал Ганн.

Информацию о возвращении режиссера на студию Disney подтвердили изданию Deadline в Marvel Studios. По информации издания, по-настоящему Ганн вернулся еще несколько месяцев назад после встреч с главой студии Аланом Хорном. Хорн согласился его принять на работу после принесенных извинений за скандальные твиты. Напомним, в июле 2018 года Disney отстранил Ганна из-за оскорбительных твитов, которые он сделал в 2008-2011 годах (режиссер шутил о педофилии, СПИДе, холокосте).

Отметим, к съемкам третьей части «Стражей Галактики» Джеймс Ганн должен приступить после окончания работы над второй частью «Отряда самоубийц».

Пользователи Twitter почти единогласно поддержали возвращение Ганна — они пишут о том, что не могли себе представить новую часть «Стражей» без участия режиссера. Один из самых популярных комментариев – «We are Groot» («Мы Грут») – в честь персонажа фильма — дерева Грута.

You know men, we are Groot. pic.twitter.com/npQcZR5o7X