Прокуратура запросила 5 лет колонии и штраф 500 тысяч для отца полковника Захарченко

Гособвинение запросило пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей для Виктора Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство». Об этом прокурор заявил в прениях сторон в Мещанском суде Москвы, пишет РБК 15 марта.

По версии следствия, Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей финансовой организации, за это время он получил 4 млн зарплаты, однако никаких реальных функций не выполнял. Еще один бывший председатель правления банка, Сергей Гриб, также проходит обвиняемым по делу, но скрылся и объявлен в розыск.

Ущерб банку Захарченко возместил. Вскоре после этого суд перевел его из СИЗО под домашний арест. Сам подсудимый связывает свое преследование с громким уголовным делом своего сына.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у полковника и его семьи 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.