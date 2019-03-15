«У Грудинина много нерешенных проблем». Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспаривает передачу мандата Алферова директору совхоза имени Ленина

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков считает, что мандат недавно умершего Жореса Алферова незаконно передают директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Как пишет 15 марта РБК, Иванюженков подал в суд по месту жительства в Подольске иск, в котором оспаривает решение руководства партии.

Он требует «запретить ЦИК передавать вакантный депутатский мандат Алферова Грудинину». Иванюженков апеллирует к 96-й статье закона «О выборах депутатов Госдумы» – при передаче вакантного мандата партия должна сначала его предложить кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат. Только если в этой группе кандидатов уже не осталось, мандат можно передавать человек из другой региональной группы.

Иванюженков, так же как и Грудинин, входил в группу по Московской области. Однако Иванюженков шел под номером 6, а Грудинин — под номером 9. Мандат сначала нужно было предложить всем тем, кто были в списке выше директора совхоза имени Ленина.

«Дело не во мне именно. В партии есть другие достойные люди. А у Грудинина много нерешенных проблем, считаю, что он должен заниматься ими», — подчеркнул Иванюженков.

При этом пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил, что КПРФ приняла законное решение. Алферов шел по общефедеральной части списка под номером 4, его мандат можно передавать любому кандидату под любым номером в любой региональной группе, подчеркнул Ющенко.