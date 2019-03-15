Самодурова сменила Туктамышеву и на хоккее, а СКА отправил «Локомотив» в Ярославль с разгромом

СКА опять пригласил фигуристку разгонять тоску, но хоккей в этот раз получился веселее. Были драки, голы (много голов) и даже мастер-класс по питанию с выбитыми зубами. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о втором матче серии СКА – «Локомотив».

В этот раз первого гола не пришлось ждать долго. На 15 минуте после сольного прохода по левому флангу забил молодой армеец Михаил Мальцев. И почти сразу СКА получил удаление: за подножку на скамейку штрафников присел главный положительный герой предыдущей встречи – Давид Рундблад. Так «Локомотиву» удалось забить первый гол в сезоне в ворота СКА. Отличился Артур Каюмов. Два гола за один период – невероятная результативность на фоне предыдущей игры. Но то было только начало.

Драка и фигурное катание

За минуту до конца нападающий «Локомотива» Александр Елесин устроил охоту за Наилем Якуповым. Ничего криминального: цеплял, подталкивал и вообще всячески мешал. Но когда он схватил Наиля за ворот, у армейца сдали нервы. Елесину только это и нужно было. Ярославец в ту же секунду сбросил перчатку, ловко увернулся от правого хука, повалил соперника и как следует ему навалял. Но пятиминутное удаление получили оба.

В первом перерыве выступила действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова. Ее номер был не настолько «жарким», как у Елизаветы Туктамышевой два дня назад. Все-таки Софье всего 16 лет. Но сам факт того, что она решила выступить в Ледовом дворце за пять дней до старта на чемпионате мира, вызывал восхищение и удивление. Вопрос был в том, как ее отпустил на хоккей перед столь важным турниром Алексей Мишин. После своего выступления Софья сама на него ответила:

– Меня сам Алексей Николаевич попросил выступить здесь. Для меня это как тренировочный прокат и ничего больше.

- Вы раньше были на хоккее?

– Несколько раз. У меня родственники ходят на каждую игру СКА. У них есть специальный абонемент. И я тоже, когда есть возможность, хожу болеть за нашу команду.

- Как самочувствие перед чемпионатом мира?

– Все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Надеюсь, что все пройдет в Японии удачно для меня и моей команды.

- Лиза Туктамышева (Софья и Елизавета занимаются в одной группе у Мишина – ред.) на правах старшей подруги давала какие-то советы?

– Она меня всегда поддерживает, как и я её. Она мне пожелала удачи. Но мы с ней завтра еще увидимся на тренировке.

Добили Аллегровой

Второй период вышел не менее зубодробительным. Сначала СКА получил два удаления подряд. Петербуржцам удалось отбиться. В одном из эпизодов за то, чтобы не пропустить, едва не пришлось заплатить большую цену: Александр Барабанов принял шайбу на себя и сумел подняться далеко не сразу. Немного отсидевшись на скамейке, уроженец Петергофа вернулся на лед. Как только штрафное время истекло, петербуржцы забили сами. Отскок после вбрасывания удачно поймал Никита Гусев.

В следующем эпизоде Брэндон Козун чуть не оставил без колена себя и армейца Романа Рукавишникова. Оба ушли со льда только при помощи партнеров. Козун получил за свой прием 5+20 минут. Кажется, этот момент окончательно разозлил хоккеистов СКА. На грубость они ответили двумя голами. Сначала забил Алексей Бывальцев, следом – Ярно Коскиранта. Для Бывальцева это особенный гол: в феврале он после жуткого столкновения с соперником на льду остался без нескольких зубов. И вот теперь отличился в первом же матче после возвращения. На старте третьего периода пятую шайбу в ворота ярославцев забил Павел Дацюк. Добил гостей Виктор Тихонов. Под сводами Ледового дворца разнесся голос Ирины Аллегровой: «Младший лейтенант, мальчик молодой…». Это было уже безжалостно по отношению к сопернику.

О пользе яблок

– У меня глаза по 50 рублей были, не знал, что делать, – шепелявил Бывальцев после матча. – Когда давно не играешь, желание захлестывает. Из-за этого куда-то не туда побежал лишний раз. Где-то переиграл. Потом ребята подсказали, тренерский штаб подсказал. Стало поспокойнее.

- Как вообще здоровье?

– Отлично! Твердое правда не ем. Кашку, пюрешечку. Все через трубочку.

- Непросто, наверное, хоккеисту с таким питанием.

– Жена с ложечки кормит, нормально.

- Были опасения, что будете избегать стыков после такой-то травмы.

– Если я буду избегать стыков, я просто не буду играть. Я никого не боюсь, буду лезть в борьбу.

Бывальцева сменил Якупов. Наиль вышел к журналистам с наполовину съеденным яблоком. Кто-то захихикал.

– Что смеешься? – Спросил хоккеист по-доброму, но смеяться все равно прекратили. На всякий случай.

- У вас за всю профессиональную карьеру не было ни одной драки…

– Ну началось. Ну надо же когда-то подраться.

- Единоборствами занимаетесь?

– Нет.

- Планируете после сегодняшнего дня?

– Так сильно получил? Ну посмотрим.

- СКА не стеснялся применять откат…

– Откат? Я знаю другой откат. Ха-ха!

- А почему вы едите яблоко? Обычно же бананы дают?

– Бананы едят во время игры. А после едят мандарины, яблоки, персики. Надо сахарочек немного добавить.

«Я тут один что ли?»

На пресс-конференции тренеров большинство вопросов были адресованы тренеру гостей Дмитрию Квартальнову.

– До удаления Козуна была равная игра, хорошая, интересная. Мы держали ее, но потом посыпались. Не смогли выстоять, была пара ошибок, как снежный ком все навалилось. СКА доигрывал здорово, мы ничего не смогли сделать.

- Удаление Козуна небрежность, умысел или что?

– Да все. Если возьмем удаление Кутузова, до этого неплохо играли, пустое удаление. Тем более тут пятиминутное. Мы это понимаем знаем, но, к сожалению, вот так. Печально это.

- Не кажется ли, что первая шайба «Локомотива» за шесть матчей со СКА – это мало для побед?

– Смотря для кого маловато. Для нас это огромный шаг вперед. Надеюсь, в Ярославле мы будем забивать намного больше голов.

В какой-то момент Квартальнов не выдержал: «А что всё Дмитрий Вячеславович, да Дмитрий Вячеславович? Я тут один что ли сижу?». И действительно. Тогда сидящего рядом главного тренера СКА Илью Воробьева спросили, почему игру пропустили Херсли, Кузьменко и Прохоркин.

– По причине того, что мы приняли такое решение, – исчерпывающе объяснил Воробьев.

Вот и ответ, Дмитрий Вячеславович.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»