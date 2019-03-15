СКА разгромил «Локомотив» во втором матче полуфинала Западной конференции КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч полуфинала Западной конференции КХЛ против ярославского «Локомотива» в пятницу, 15 марта, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

Голы у СКА забили Михаил Мальцев (14 минута), Никита Гусев (27), Алексей Бывальцев (32), Ярно Коскиранта (33), Павел Дацюк (43) и Виктор Тихонов (55). На счету Никиты Гусева также две результативные передачи. Автором единственной шайбы у «Локомотива» стал Артур Каюмов (16).

Счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Третья игра пройдет в Ярославле 17 марта. Напомним, в финал конференции выйдет команда, первой одержавшей победу в четырех матчах.