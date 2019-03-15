«Не позволю, чтобы моя работа была разрушена политическими интригами». Дерипаска требует через суд, чтобы Минфин США не называл его олигархом

Иск к министерству финансов США подал российский бизнесмен Олег Дерипаска. Документ направлен в суд округа Колумбия, пишет РБК 15 марта.

В иске миллиардер указывает, что введённые в отношении него санкции несправедливы, из-за них он понес ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% всего его состояния. Пострадала также и репутация бизнесмена. Дерипаска считает себя жертвой политической борьбы и реакции на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

«Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются крупными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа наряду с миллионами созданных рабочих мест и персональных средств была разрушена политическими интригами», — отметил Дерипаска.

Ответчиками по иску выступают Минфин США и его руководитель Стивен Мнучин, а также Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и его глава Андреа Гаки. Дерипаска через суд требует убрать его имя из санкционного списка и «кремлевского доклада», подготовленного в январе 2018 года, не называть его олигархом, раскрыть доказательную базу, которую использовали при введении санкций, и оплатить услуги его адвокатов.

En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле 2018 года. В декабре стало известно, что США готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку россиянин выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

В конце января США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго», сам бизнесмен остался в санкционном списке.