СМИ: В Сирии пропал российский майор. Минобороны от комментариев отказывается

Майор российской армии Сухроб Каримов попал в засаду в сирийской провинции Дейр-эз-Зор накануне 23 февраля и с тех пор пропал без вести. Об этом 15 марта пишет «Русская служба BBC».

Как рассказал изданию родственник пропавшего майора, родителей Каримова приглашали сдать анализ ДНК в военный госпиталь имени Бурденко, чтобы опознать тело погибшего.

«Военный прокурор сказал, что из Сирии привезли останки нескольких погибших и надо сделать анализы. Но буквально три дня назад им перезвонили и сказали, что ДНК не совпало. Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести», – пояснил собеседник BBC.

По его словам, родственникам звонили из Минобороны и рассказали, что Каримов ехал на УАЗике вместе с несколькими офицерами, когда они попали в засаду. С майором в машине якобы были два полковника.

Кроме того, собеседник издания уточнил, что Сухроб Каримов был уже во второй командировке в Сирии, причем отправился он туда еще летом 2018 года. Служил Каримов командиром батальона в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде с местом дислокации в селе Екатеринославка Амурской области. Он хорошо знал арабский язык и мог работать в Сирии, в том числе, переводчиком.

В Минобороны пока не стали комментировать данные «Русской службы BBC». Напомним, ранее в военном ведомстве также отказывались комментировать информацию в СМИ о гибели в Сирии военнослужащего 21-й гвардейской мотострелковой бригады Андраника Арустамяна. Официально с начала конфликта в 2015 году Минобороны признало гибель в Сирии 108 военнослужащих.