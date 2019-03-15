Движение по «Скандинавии» восстановили после смертельного ДТП с бензовозом. Почти весь день там устраняли разлив топлива

Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области полностью открыто с 20.35. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Федеральная дорога была полностью перекрыта с 8.00 до 11.50 из-за аварии с бензовозом. С 11.50 движение открыли только в сторону Петербурга, чтобы добраться до Выборга водители использовали объезд через Рощино и Первомайское. На месте работали дорожные специалисты, которые ликвидировали разлив топлива.

Грузовик с полуприцепом «Тонар» столкнулся с бензовозом на трассе «Скандинавия» утром 15 марта. Водитель бензовоза скончался на месте.