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Власть
15.03.2019 21:21
Печать

Канада расширила санкции против России. Под ограничения попали 25 человек — в том числе, Игорь Сечин, Виктор Золотов и Александр Жаров

Канада расширила свой антироссийский санкционный список. Об этом 15 марта сообщается на официальном сайте правительства страны. 

Новые ограничения вызваны конфликтом в Керченском проливе, в ходе которого были задержаны 24 украинских моряка. МИД Канады потребовал их немедленного освобождения. 

«Меры, принятые сегодня в координации с Европейским союзом и США, подчеркивают трансатлантическую солидарность в ответе на агрессивные действия России на Украине и нарушения международного права», – говорится в заявлении канадского правительства.

Под новые санкции попали 25 человек — в том числе, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, бывший руководитель РЖД Владимир Якунин, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и глава банка ВТБ Андрей Костин. 

Кроме того, ограничения коснутся 15 российских компаний: среди них «Силовые машины» Алексея Мордашова, «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, «Сухой», «МиГ», «Туполев» (все три входят в Объединенную авиастроительную корпорацию) и другие.

Напомним, ранее 15 марта санкции против России расширили США — в частности, в списки попали петербургские «Концерн "Океанприбор"» и ПАО «Звезда». 

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