Директора петербургского «Управления заказчика» комитета по энергетике меняют на бывшего топ-менеджера «Ленэнерго» и «Интер-РАО»
Новой главой СПб ГКУ «Управление заказчика» комитета по энергетике будет Светлана Хорунжая. Максим Белов из команды отставного вице-губернатора Игоря Албина покидает учреждение.
Назначение Светланы Хорунжей «Фонтанке» 15 марта подтвердили в комитете по энергетике. В отрасли она работает с 2005 года. В частности, занимала руководящие посты в ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго», АО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками». В том числе отвечала за финансово-экономическую деятельность и реализацию инвестиционных программ, контролировала эффективность расходования денежных средств и закупочную деятельность. Кроме того, Хорунжая является членом экспертного совета по закупкам при Минфине и участвует в работе комитета по развитию системы закупок при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Светлана Хорунжая приступит к новым обязанностям в понедельник, 18 марта.
С 2015 года «Управление заказчика» возглавлял Максим Белов. До этого он работал в Костромской области вместе Игорем Албиным, который в 2014 году пришел в правительство Петербурга на должность вице-губернатора. Сменил Белов Игоря Забирана, который с назначением Александра Беглова врио губернатора Петербурга пытался вернуться в Смольный, но получилось не слишком удачно.
«Управление заказчика» осуществляет функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса. В частности, занимается формированием, размещением и исполнением государственного заказа Санкт-Петербурга за счет средств Адресной инвестиционной программы. В 2019 году объем программы комитета по энергетике составляет 14,4 млрд рублей.
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