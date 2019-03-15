Электрокатамаран и стерилизация кошек. В Петербурге определились участники бюджетных комиссий в проекте «Твой бюджет»
Комитет финансов подвел итоги жеребьевок в районах-участниках проекта «Твой бюджет – 2019». 120 человек отобраны в комиссии, еще столько же готовы их подменить.
Как сообщает ведомство 15 марта, на заседаниях бюджетных комиссий 20 человек в каждом из шести районов будут теперь работать над своими инициативами, чтобы в апреле отправить их на экспертизу в профильные органы власти, а в июне выбрать победителей. Еще 20 человек — в резерве, они могут войти в районные бюджетные комиссии, если участник основного состава по каким-либо причинам покинет проект. При этом жители района, подававшие заявку на участие в проекте, но не прошедшие жеребьёвку, все равно могут презентовать свою инициативу перед членами комиссии на первых заседаниях – и те вправе поменять первоначально поданную идею на новую.
В основном членов комиссий волнуют проблемы благоустройства и социальных проектов, только в Московском районе на первое место вышли дороги и ЖКХ.
Из интересного можно отметить четыре идеи в Красногвардейском районе по созданию спортивных площадок для занятий экстремальными видами спорта (скейтборд, паркур, скалолазание). В Невском районе рассмотрят, в частности, проект парка для выгула собак и использование электрокатамарана на солнечных батареях для транспортировки жителей с одного берега на другой.
Во Фрунзенском районе в комиссию вошел автор идеи по строительству бетонного скейт-парка, а также ремонту библиотеки № 10 им. С.А. Есенина. В Петроградском районе, среди прочего, заявлены идеи, связанные с речным Яхт-клубом на Петровской косе. Кроме того, в списке информационные QR браслеты помощи и строительство памп-трека. В Московском районе говорят о создании пневматического тира, бесплатных экскурсиях и сокращении численности бездомных кошек путем стерилизации.
На Васильевском острове бюджетная комиссия будет обсуждать идеи по внедрению системы «Антиналедь», создании социальной мастерской для взрослых и оборудованию спортивной площадки для стрельбы из лука в Линейном парке вдоль ЗСД.
Напомним, ранее комитет финансов выбрал шесть районов с наибольшим количеством заявок, которые смогут принять участие в проекте. Каждый получит по 15 млн рублей на выигравшие проекты.
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