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Спорт
15.03.2019 19:59
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«Главное не ломаться, в конце концов справедливость восторжествует». Елизавета Туктамышева об Олимпиаде и жизни после «Toxic»

В интервью «Фонтанке» Елизавета Туктамышева рассказала, как пережила пропуск чемпионата мира в Японии, что творится у нее в шкафу, на чем строятся современные отношения в паре и почему она принципиально не будет смотреть заключительный сезон «Игры престолов».

«Главное не ломаться, в конце концов справедливость восторжествует». Елизавета Туктамышева об Олимпиаде и жизни после «Toxic»

Елизавета Туктамышева, фото AFLO/Коммерсантъ

- Чем вы сейчас занимаетесь?

– Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира. Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Расслабляться никак нельзя. Все, что ни делается, — все к лучшему. Это, конечно, был сложный период. Но пропуск чемпионата мира не сломал меня. Я продолжаю кататься. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься еще довольно долго.

- Что вам помогло справиться и бороться дальше?

– Я понимала, что всем тяжело и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро и в какие-то моменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время. Это надо пережить.

- А у вас есть какие-то планы на следующую Олимпиаду? 

– Да, у меня есть планы. Я сейчас чувствую в себе силы и хочу побороться за этот титул. И дожить до Олимпийских игр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе Вконтакте «Фегурка». Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой инстаграм. Листайте и пишите в комментариях какой вам понравился больше всего!) ——————————— Meme contest in VK Group «Fegurka» is done. Thank you to everyone for their works, I’ve laughed really hard. As I promised, I’m posting best works in my Instagram. Swipe and write in comments which one is your favorite. English versions of memes will be posted in the twitter later. #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta #empressliza #zenit #football

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

- Куда движется одиночное женское фигурное катание? Вы писали у себя в Инстаграме: «В 2010 году я выиграла Кубок России в 13 лет с результатом 180 баллов и отрывом от второго места в 24 балла. В 2019 году результат 221 балл уже второе место». Невозможно же постоянно повышать планку, должен быть предел.

Мы не знаем, на что способен наш организм. Но в то же время я понимаю, что множеству девушек в зрелом возрасте очень сложно выполнять четырехоборотные прыжки, особенно несколько прыжков в четыре оборота. Это практически нереально. Мне кажется, что сейчас фигурное катание по сложности приближается к максимуму. Не хочется думать, что в какой-то момент наступит спад. Но я также понимаю, что четыре прыжка в четыре оборота (или у женщин после 20 лет хотя бы два прыжка в четыре оборота) – практически нереально. Хочется верить, что все-таки победит гармония.

 - Не получится ли так, что женская «фигурка» превратится в спорт для девочек, которые рано выстреливают и исчезают из поля зрения аудитории через год-два?

– Такой риск, действительно, есть. Нехорошо, когда чемпионы меняются каждый год. С другой стороны, если бы не было этих чемпионов и такого уровня сложности у женщин в фигурном катании, не было бы в нашем виде спорта такого прогресса.

- В фигурном катании становится больше шоу, больше эмоций. Это касается и вашего выступления в образе стюардессы, и парных танцев Бетины Поповой и Сергея Мозгова. Это тенденция?

– Чтобы говорить о тенденции, надо еще минимум год посмотреть, кто как будет кататься. 

- Ваш молодой человек Андрей Лазукин получил путевку на чемпионат, но сам признавался, что у него есть трудности с прыжками, что для группы Мишина не очень характерно. Вы не пытались дать ему мастер-класс, как-то потренировать?

– Если уж Алексей Николаевич (Мишин. – Прим. ред.) не может повлиять на тройной аксель Андрея, то я и подавно. Мы катаемся на одном льду, и, когда я вижу ошибку, я стараюсь ему помочь. Но важно, чтобы спортсмен сам почувствовал этот прыжок. Если не чувствуешь, то постоянно будут вылезать недочеты и ошибки.

- Честно скажу: у меня есть ощущение, что вы круче Андрея, при всем уважении к нему и мужскому полу в целом. Каково это — быть в паре сильной стороной?

– У нас современные отношения, мы не зацикливаемся на том, кто круче, а кто нет. Мы просто живем, поддерживаем друг друга, нам хорошо вместе. Трений каких-то психологических у нас не бывает.

- Он не пытается включать мачо: «Я сказал!»

– Нет. Если бы он был такой, я бы с ним не встречалась.

- А в чем секрет гармоничных отношений?

–  Доверие и понимание. Слушать друг друга надо, не молчать.

- В Инстаграме мужчины то и дело пишут вам всякие сальности. Соцсети бурно отреагировали на «Toxic». У некоторых девушек в таких ситуациях появляется даже какой-нибудь «персональный маньяк», который начинает написывать всякую чушь.

– Маньяков, к счастью, мне не попадалось, меня никто не преследовал. Комментарии были в большинстве случаев положительные. Некоторым девушкам и женщинам не понравилось, мне писали, что это выглядит вульгарно. Но я была к этому готова и отнеслась спокойно. К критике и негативу в соцсетях надо просто привыкнуть, иначе это тебя сожрет. Но, конечно, иногда больно, если есть какие-то несправедливые высказывания. Я за справедливость двумя руками. Но всякие гадости, как правило, пишут с непонятных страниц, где нет публикаций и подписчиков. А за свои слова надо отвечать.

 - В Инстаграме от вас отписалась Евгения Медведева. Как вы на это отреагировали?

– Никак. К тому же потом я прочитала, что это была какая-то техническая ошибка. Это, мне кажется, даже не стоит комментария.

- А вы общаетесь с Евгенией?

– Мы общаемся на соревнованиях, иногда списываемся в Интернете. Но нечасто.

- Вы провели в соцсетях конкурс фотожаб на себя. Откуда силы на самоиронию и какая шутка о Елизавете Туктамышевой самая любимая?

– Я очень люблю посмеяться, и над собой в том числе. Я могу своих друзей развеселить, я позитивный человек. Конкурс на мемы доставил мне много положительных эмоций, было очень приятно и интересно посмотреть на разные интерпретации людей. Моя любимая картинка — про постолимпийский сезон, переделанная из мема о неверном парне, где я заглядываюсь на постолимпийский сезон, игнорируя Олимпиаду. Это очень жизненно и забавно. 

- Вы говорили, что снимаете стресс фильмами и шопингом. Какой фильм из последних увиденных вас особенно впечатлил?

– «Зеленая книга». Я была в восторге, такое приятное ощущение было в животе, и после сеанса я еще часа два не могла отойти. Я трогательно отношусь к сложным ситуациям, которые приводят к настоящей дружбе. Всем советую этот фильм посмотреть. 

- Заключительный сезон «Игры престолов» ждете?

– Нет. Я смотрела несколько сезонов. Я терпела-терпела все это, несправедливость, кровь. А потом не смогла больше, для меня он слишком жестокий. Я лучше посмотрю какой-нибудь детектив или комедийный сериал. А в «Игре престолов» слишком много жертв.

- Любимый объект охоты во время шопинга? 

– Мне нравится покупать новую одежду. Нравится сам процесс выбора.

- У вас, наверное, сильно забит шкаф.

– Да. Недавно я прочитала книгу Мари Кондо «Магическая уборка». Разгребла гардероб, и получилось три чемодана старых вещей! Пока не знаю, куда их все девать. Старые костюмы с выступлений у меня тоже так и хранятся, что-то надо с ними делать.

- Шопинг — это расходы. Сколько вам нужно денег для счастья?

– Я не думала о цифрах. Просто хочется, чтобы на все хватало, но и не слишком много чтобы было. Я стараюсь достичь гармонии в жизни. Мир сейчас очень активный, нацелен на деньги. И я не знаю, что выбрать, быть более социально активной или более духовной. Мне очень нравится буддизм.

- Как вы к этому пришли?

– Я очень люблю философию, все, что связано с гармонией и внутренним стержнем человека. Во всех религиях одна из главных составляющих – быть благодарным. Буддизм – не исключение.

- После «Toxic» и его невероятного медийного успеха и благодарности публики что можно сделать, чтобы превзойти его? 

– Я думала об этом. Но пока не знаю, что можно поставить такого, что было бы круче этого номера. Наверное, сейчас надо немного успокоиться, сделать что-то красивое, спокойное. А потом — опять что-то яркое, чтобы людям не приелся всплеск ярких эмоций. Сейчас мы будем ставить что-то в совсем другом формате.

- Вы уже думаете о том, чем будете заниматься после окончания спортивной карьеры? У вас появился личный бренд. Что это будет: косметика, украшения или одежда?

– Скорее всего, одежда. С косметикой слишком сложно, надо знать все аллергены, свойства компонентов. Так что на первых порах это будет одежда, а дальше — посмотрим. Но тренерскую работу я тоже рассматриваю. Я не могу определиться, чего я хочу, поэтому строю для себя несколько жизненных планов, чтобы попробовать и понять, что мне приносит удовольствие. Сейчас понятно что, а потом найти какой-то свет для себя будет непросто.

- Часто популярные спортсмены оказываются в политике. Рассматриваете такую вероятность для себя?

– Как вариант — почему бы нет? Не буду исключать для себя какие-либо пути, пусть возможностей будет больше.

- Что посоветуете людям, которые сталкиваются с несправедливостью, которую они изменить не могут?

– Если такая ситуация произошла, значит, она для чего-то. Не происходит то, что вы не можете преодолеть. Значит, это сделает вас сильнее и в дальнейшем вам поможет. В конце концов справедливость восторжествует. Черная полоса превращается в белую. Главное не ломаться: если вы сломаетесь и будете сидеть дома, это никому не поможет. А жизнь одна.

Венера Галеева,
"Фонтанка.ру"

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