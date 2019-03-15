Тонкий троллинг от прокуратуры Петербурга. Она просит 14 лет для участника группировки «Линкольн-88» за убийство

Санкт-Петербургский городской суд готов огласить приговор бывшему участнику националистической группировки «Линкольн-88» Сергею Каткову. Он обвиняется в убийстве и четырех нападениях на лиц неславянской внешности, в том числе пресс-секретаря правительства Республики Тыва Саяны Монгуш.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Геннадий Заиров, представители государственного обвинения просили в прениях приговорить Каткова к 14 годам лишения свободы. Четыре эпизода по 282-й статье прокуратура оценила еще в три года.

«Причастность к убийству мой подзащитный не признает», – уточнил адвокат.

Приговор Каткову огласят 18 марта, сообщается в картотеке Санкт-Петербургского горсуда. Его задержали в прошлом году, через семь лет после того, как остальных участников группы судили за серию экстремистских преступлений. Лидер группы Андрей Линок получил девять лет, он уже находится на свободе.