Сообщение между Петербургом и Белоостровом парализовала застрявшая на путях маршрутка

Автобус с пассажирами не смог самостоятельно преодолеть железнодорожные пути в Приморском районе Петербурга 15 марта. Техническая неисправность остановила его на переезде.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, маршрутка № 282 остановилась на пути их электрички Петербург – Белоостров в пятницу вечером. Автобус выехал на переезд рядом со станцией Старая Деревня и замер без движения. Чтобы освободить пути, пришлось вызывать эвакуатор. С особым нетерпением его ждали в поезде, пассажиров из которого между станциями не выпускали.

В пресс-службе ОЖД уточнили, что заминка на полчаса задержала две электрички. Помеху с железной дороги убрали около половины седьмого вечера. Перевозчик «Третий парк», обслуживающий маршрут № 282, заявил, что маршрутка встала из-за технической неисправности. Никто из пассажиров не пострадал.