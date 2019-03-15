Священнослужителя УПЦ вызвали на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля по делу о распространении религиозной литературы протоиерея канонической Украинской православной церкви Виктора Земляного из Ровенской епархии, сообщил 15 марта информационно-просветительский отдел УПЦ.

В видеообращении, опубликованном информационно-просветительским отделом на сайте УПЦ, протоиерей напомнил, что это уже не первый вызов в СБ Украины. Священнослужитель считает, что его "фактически хотят заставить замолчать, перестать действовать в рамках своих полномочий, как главы отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов".

"Сейчас я совершаю богослужение, по окончании которого буду ехать на допрос… Их интересует распространение религиозной литературы на церковную тематику, где рассказывается о церковных разделениях, об их последствиях, их угрозах, которые они несут для нашего государства. Эти книги в свободном доступе. Именно по этой причине меня снова на прошлой неделе, в среду, пробовали вызвать в СБУ (Службу безопасности Украины. – Ред.)", – сказал Земляной в видеообращении.

Он отметил, что постоянное давление оказывается также на членов его семьи, прихожан, происходят периодические обыски у юристов, журналистов епархии. Протоиерей утверждает, что, несмотря на это, храмы УПЦ "переполнены", а "храмы, которые захвачены представителями ПЦУ, стоят почти пустые".

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.