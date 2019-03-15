Хозяину электростанции-памятника в Петергофе выписали штраф более чем на полмиллиона за ненадлежащее содержание здания

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил собственнику построенной больше ста лет назад электростанции в Александрийском парке Петергофа штраф в 660 тысяч рублей за неисполнение требований по обеспечению ее сохранности. Одновременно Петродворцовый райсуд выписал еще 40 тысяч штрафа за нарушение режима использования земли в границах памятника. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения, которым считается весь парк. Электростанция с 1908 года давала ток императорской резиденции, а после 1917 года питала жилые дома в пригороде.

У комитета с собственником здания, частным лицом, фамилию которого чиновники не хотят называть, подписано охранное обязательство. В срок до марта 2018 года частное лицо было обязано, настаивают в комитете, отреставрировать фасады памятника, отремонтировать кровлю, приспособить здание для использования в современных условиях.

В апреле 2017 года комитет дал владельцу памятника задание разработать проектную документацию на проведение работ. Однако проектную документацию, уверяют чиновники, они так и не увидели.

В октябре прошлого года комитет устроил проверку, по итогам которой сделал выводы: владелец здания к работам не приступал, а памятник находится в неудовлетворительном состоянии.

Утрачены полностью, перечисляют проверяющие, конструкции крыши, включая металлические фермы и световой фонарь в коньковой части, оконные и дверные заполнения, перекрытия и напольное покрытие здания, металлические формы, водосточные трубы, козырёк и кронштейны. Разрушены каменные ступени южного крыльца, подвалы залиты водой, здание отключено от инженерных сетей, к бывшей электростанции открыт свободный доступ для посторонних лиц.

Кроме штрафа Куйбышевский суд потребовал от собственника здания в течение полугода законсервировать объект и выполнить работы по реставрации. Если собственник не обжалует решение суда и не успеет до конца срока, ему придется платить по 100 тысяч рублей за каждый месяц неисполнения судебного решения.