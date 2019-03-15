Петербургские "Океанприбор" и ПАО "Звезда" пополнили санкционный список США

Соединенные Штаты ужесточили 15 марта антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, говорится в распространенном заявлении министерства финансов США. Среди пострадавших – петербургские "Концерн "Океанприбор" и ПАО "Звезда".

Treasury sanctions 16 in Russia over continued aggression in Ukraine. Actions in partnership with the EU and Canada reinforce transatlantic commitment to counter the Kremlin’s destabilizing behavior https://t.co/FXESxa5XmS — Treasury Department (@USTreasury) 15 марта 2019 г.

В санкционные списки также попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник Пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Кроме "Концерна "Океанприбор", Вашингтон ввел рестрикции против российских компаний: "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Звезда", Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

"Концерн "Океанприбор" разрабатывает и создает гидроакустические комплексы различного назначения. ПАО «Звезда» является поставщиком дизельных двигателей для ВМФ России.