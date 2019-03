Петербургские "Океанприбор" и ПАО "Звезда" пополнили санкционный список США

Соединенные Штаты ужесточили 15 марта антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, говорится в распространенном заявлении министерства финансов США. Среди пострадавших – петербургские "Концерн "Океанприбор" и ПАО "Звезда".

Treasury sanctions 16 in Russia over continued aggression in Ukraine. Actions in partnership with the EU and Canada reinforce transatlantic commitment to counter the Kremlin’s destabilizing behavior https://t.co/FXESxa5XmS

