«Спартак» попросил своих болельщиков на матче с «Зенитом» обойтись без оскорблений

Футбольный клуб «Спартак» в преддверии матча 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Зенита» обратился к болельщикам. На своем официальном сайте красно-белые попросили фанатов провести игру так, «чтобы гордиться друг другом».

«Болейте за «Спартак» всей душой, но не допускайте оскорблений. Не поддавайтесь на возможные провокации», – говорится в заявлении клуба.

Накануне глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об особом внимании к «Спартаку» в связи с прежними нарушениями регламента со стороны болельщиков. Красно-белые предупредили своих фанатов, что в случае рецидива КДК может применить к клубу самые серьезные санкции, вплоть до проведения матча без зрителей. Это была бы не самая приятная для них мера, особенно с учетом того, что следующий домашний матч «Спартак» играет с ЦСКА.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 17 марта в Москве. «Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ (32 очка), а «Зенит» – первое (40). В матче первого круга в Петербурге команды сыграли вничью 0:0.