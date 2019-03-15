В Финляндию на электричке. Эксперты просчитывают перспективы ЖДПП «Светогорск»

Власти России и Финляндии сдули пыль с 20-летней идеи электрички между Петербургом и Иматрой. Проект имеет шансы сдвинуться с мёртвой точки после того, как будет готова дорожная карта. Уже звучат смелые предложения о безвизовом режиме для жителей приграничных районов.

Ксения Жаворонкова/Интерпресс

О том, что представители пограничных и таможенных органов, Октябрьской железной дороги, Регионального союза Южной Карелии, научные организации России и Финляндии обсудили перспективы развития железнодорожного пункта пропуска Светогорск и возможности открытия пассажирского сообщения Санкт-Петербург — Выборг — Светогорск — Иматра, сообщили в ФГКУ «Росгранстрой». Специалисты осмотрели существующую инфраструктуру ЖДПП «Светогорск» и высказали свои предложения, касающиеся его будущего.

Идея железнодорожного пассажирского сообщения между Петербургом и Иматрой витает в воздухе уже лет 20, но по инициативе финнов делу дан новый толчок. По заказу Регионального союза Южной Карелии готовится исследование для обоснования предпроектных работ по развитию ЖДПП «Светогорск» и разработки плана действий для обеспечения пропуска перспективных пассажирских и грузовых потоков. Исследование с помощью программы Northern Growth Zone финансирует Региональный союз Южной Карелии (приграничный регион Финляндии), муниципалитет Иматры, Транспортное агентство страны и агентство по развитию муниципалитета Коувола Kouvola Innovation. В России субподрядчиком финского консорциума, который готовит расчёты, является ГК «Транспортная интеграция».

«Мы планируем, что электричка будет ходить из Петербурга через Выборг в Светогорск, Иматру и Лаппеенранту», – рассказала «Фонтанке» первый вице-президент ГК «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова. По её словам, именно до этого приграничного города нужно продлить маршрут, чтобы обеспечить спрос, ведь в Лаппеенранте есть аэропорт, из которого летает лоукостер. В пользу этого конечного пункта говорит и то, что ближайший к Лаппеенранте пункт пропуска «Брусничное» является самым загруженным по пассажиропотоку.

Скоростной поезд «Аллегро» сообщением Петербург — Хельсинки в 2018 году перевёз 482 тыс. человек. Разработчики проекта уверяют, что потенциальный пассажиропоток электрички до Иматры – Лаппеенранты вдвое больше — миллион.

«У нас получились очень оптимистичные прогнозы по пассажиропотоку — 500 тысяч в каждую сторону, — поделилась результатами предварительных расчётов Воронцова. — Самый сложный вопрос сейчас — время досмотра паспортов на границе. Если удастся реализовать современные технологии, чтобы досмотр одного паспорта занимал как можно меньше времени, мы будем в своём проекте предлагать режим МПП (местного пограничного передвижения) для Санкт-Петербурга, Ленобласти и региона Южной Финляндии. Этот режим сейчас есть на границе Псковской области и Латвии, где местные жители без визы могут приезжать на территорию приграничных районов Латвии». По её мнению, если паспортный контроль будет быстрым, то даже автомобилисты, возможно, будут доезжать до Светогорска и пересаживаться на электричку, чтобы не стоять в очереди.

Проверка паспортов непосредственно в поезде организована на «Аллегро» отдельным постановлением правительства. Пограничные службы стран пока не готовы сказать, насколько реально организовать то же самое в электричке.

Другой немаловажный вопрос, который предстоит решить, — подвижной состав, которой мог бы курсировать по обе стороны границы с учётом разного тока в России и Финляндии.

На сегодняшний день ЖДПП «Светогорск» не имеет инфраструктуры для приема пассажиров: отсутствует оборудованный вокзал, система безопасности, контроля, учёта. Сейчас это грузовой двусторонний пункт пропуска, через который из России в Финляндию везут лес, а в Россию идут порожние вагоны.

«Через «Светогорск» проходит до 10 тыс. тонн грузов в сутки, это 4 – 6 пар поездов в день, при максимальной пропускной способности инфраструктуры – 9 пар поездов в сутки. Номенклатура товаров – лес, пиломатериалы, металл, битум», – сообщил «Фонтанке» директор петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Дмитрий Ваньчков.

Для расширения перечня номенклатуры грузов пункту пропуска потребуется статус международного. В этом случае здесь смогут идти транзитные поезда, например, из Китая, поясняет он.

В федеральной целевой программе «Госграница РФ» до 2021 года финансирование реконструкции пункта пропуска в Светогорске не значится. Стороны не исключают, что средства, возможно, придётся привлекать из Евросоюза через программу приграничного сотрудничества.

Руководитель проекта Регионального союза Южной Карелии Стефан Мюнттюнен утверждает, что в расширении поставок из России заинтересованы крупные финские предприятия.

«Развитие железнодорожного сообщения будет способствовать повышению конкурентоспособности как Юго-Восточной Финляндии, так и Северо-Запада России, а также развитию туризма между нашими странами. Мы хотим, чтобы логистические связи между Россией и Финляндией были рабочие и надёжные. Хочется, чтобы и пассажирское сообщение было целесообразным, но основная наша мотивация лежит в промышленной сфере», – говорит Мюнттюнен.

Предполагается, что в будущем можно будет перенаправить поток грузовых поездов — в основном медленных товарных — со станции Бусловская в Светогорск, оставив на Бусловской лишь пассажирские поезда «Аллегро» и «Лев Толстой» и контейнерные перевозки, отмечает Воронцова. «В Ленобласти сейчас также стараются разделить потоки, перебросив грузовое движение на приозерскую ветку, а на выборгском направлении оставить пассажирские поезда, – отмечает она, добавляя: – Разумно очень».

Расширять пункт пропуска «Светогорск» если и будут, то, в первую очередь, под экспортные нужды.

«Если мы говорим о реконструкции, то это, скорее, грузовое направление, а пассажирское будет сопутствующим. Так что потенциально инвестиции в первую очередь пойдут в грузовое сообщение. Их размер будет зависеть от объёма и номенклатуры грузов. Пока исследование не готово, такой информации нет», – комментирует Ваньчков.

Сейчас ведётся расчёт перспективных пассажиро- и грузопотоков, финская сторона опрашивает финские предприятия, экспортирующие сырьё из России, после этого технологические возможности будут обсуждаться с РЖД. Специалисты подсчитают объём капиталовложений на электрификацию подхода к Светогорску длиной в 25 км. По словам Воронцовой, РЖД проявляет интерес к проекту. О намерении пустить некий «пробный туристический поезд» между Выборгом и Иматрой представители перевозчика заявляли ещё в 2012-м.

У финнов проект, включающий электрификацию одной колеи до границы к 2025 году, уже близок к стадии реализации первого этапа.

Как уточнил Мюнттюнен, крупных инфраструктурных программ в сфере железнодорожного сообщения региона Иматра сейчас три. Самая крупная — на 189 млн евро — модернизация участка между Иматрой и Луумяки, которая предусматривает, в частности, замену железнодорожного полотна, строительство 12 мостов и установку защиты от шума (56 км к 2023 году). Второй проект — 85 млн — включает улучшение сети и технической станции на территории города Иматра, электрификацию пути до границы и повышение маневровых возможностей. Третий проект по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020» предполагает среди прочего установку рентген-сканирующего оборудования на ЖДПП.

Дорожную карту проекта развития ЖДПП «Светогорск» представят в конце апреля. Если исследование докажет перспективность проекта, под руководством министерств транспорта России и Финляндии будет сформирована двусторонняя рабочая группа для реализации дорожной карты и последующих шагов для проведения реконструкции.

«Если все стороны примут принципиальное решение о развитии пассажирского и грузового направления и найдут финансирование, при самом благоприятном развитии событий реализация проекта займёт не меньше трёх лет, – говорит представитель «Росгранстроя» Дмитрий Ваньчков. – По примерным оценкам, год уйдёт на проектирование, в результате которого появится стоимость реконструкции. Если не нужно будет расширять пункт пропуска и менять статус близлежащих участков. Порядка двух лет уйдёт на строительство». Опыт подсказывает, что процесс не быстрый: «Аллегро» начал курсировать только через семь лет с момента подписания меморандума о запуске скоростного сообщения между Россией и Финляндией.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»