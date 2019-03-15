На Петроградской стороне нашли устройство с мигающей лампочкой и проводами

Во двор жилого дома в Петербурге неизвестные подбросили прибор с лампочкой и проводами. Проезжавшие мимо сотрудники охранной фирмы «Титан» эвакуировали расположенную рядом котельную «Петербургтеплоэнерго».

Как стало известно «Фонтанке», устройство заметили рядом с котельной и жилым домом на Ораниенбаумской улице, 20, около шести вечера 15 марта. Торчавшие провода, звук из динамика и мигающая лампочка привлекли внимание охранников «Титана». Они оцепили прибор, вызвали полицейских и эвакуировали сотрудников «Петербургтеплоэнерго».

По последним данным, устройство опасности не представляет.