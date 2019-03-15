Европа отправит на украинские выборы россиян вопреки протестам Киева

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило россиян в список краткосрочных наблюдателей за выборами президента на Украине в составе своей миссии. Об этом сообщил официальный представитель бюро Томас Раймер, передает в пятницу, 15 марта, РИА Новости.

«Мы передали Центральной избирательной комиссии Украины список всех лиц, которые страны ОБСЕ предложили в качестве наблюдателей», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в перечне представлены 24 российских гражданина.

8 февраля в российском МИД сообщили, что «из соображений безопасности» представителей России не будут отправлять в качестве долгосрочных наблюдателей на президентские выборы на Украине. Решение было принято после неоднократных заявлений украинского внешнеполитического ведомства и президента страны Петра Порошенко о том, что они не пустят наблюдателей из «страны-агрессора».

По мнению украинской стороны, российские представители не имеют права наблюдать за выборами даже в составе международной миссии ОБСЕ. В Москве отказ от аккредитации долгосрочных российских наблюдателей расценили как «грубейшее нарушение международных обязательств» и заявили, что Киев таким образом «вытер ноги» о стандарты электоральных процедур.

При этом в ОБСЕ подчеркнули, что решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов организации. Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал, чтобы Киев допустил наблюдателей из России на выборы. Он отмечал, что это поможет международному признанию украинских выборов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.